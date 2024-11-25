Экс-депутат, обманувший жену челябинского топ-менеджера, судится за аренду авто

Бывший депутат Мамадышского района Республики Татарстан Булат Ахметгаянов, осужденный за обман жены экс-руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, теперь судится из-за аренды автомобиля. К нему подан иск на сумму свыше 1,2 млн рублей. Информация появилась в базе данных Калининского райсуда Челябинска.
«Категория дела: Иные иски из договора аренды имущества. Ответчик: Ахметгаянов Булат Мирзазянович. Истец: Орехова Мария Юрьевна», — говорится в карточке дела.
Орехова взыскивает с Ахметгаянова долг по договору аренды в размере 664 тысячи 500 рублей. Плюс пени 500 тысяч рублей, расходы по мойке арендуемого экс-депутатом авто и проценты за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма иска составляет 1 млн 231 тысячу 311 рублей 70 копеек.
В настоящее время Ахметгаянов уже выплачивает штраф, назначенный за обман жены Абаимова. Тогда суд признал его виновным в мошенничестве. Удалось доказать, что мужчина пообещал женщине помочь вытащить ее мужа из СИЗО, попросив за это 2 млн рублей. При этом взятых на себя обязательств не выполнил, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.
Центральный райсуд Челябинска приговорил бывшего депутата к условному сроку и штрафу в 600 тысяч рублей. В апелляции удалось снизить размер штрафа.
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