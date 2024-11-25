В Челябинской области картофель подорожал на 67%

26 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость килограмма белого картофеля в Челябинской области выросла с 18,6 до 57,5 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за год стоимость белого картофеля выросла на 67,5%. Согласно мониторингу цен URA.RU, на втором месте по удорожанию в сетевых магазинах, в сравнении с ноябрем 2023 года, лук: его цена взлетела на 43,5%. К концу ноября 2024 года килограмм белого картофеля обойдется челябинцу в среднем в 57,5 рубля (+67,5%). Годом ранее стоимость составляла 18,6 рубля за килограмм. Лук подорожал с 28,2 до 49,9 рубля. Та же ситуация с капустой — она выросла в цене с 24,5 до 41,4 рубля за килограмм (+40,9%). За средний кочан весом в три килограмма придется выложить уже 124,2 рубля. На 36,4% подорожала морковь. Ее стоимость выросла с 22,7 до 35,7 рубля за килограмм. Цены на чеснок увеличились на 16,1% — с 369 до 439,6 рубля за килограмм. Меньше всего из стандартного набора овощей подорожала свекла — с 33,6 до 36,1 рубля (+7%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за год стоимость белого картофеля выросла на 67,5%. Согласно мониторингу цен URA.RU, на втором месте по удорожанию в сетевых магазинах, в сравнении с ноябрем 2023 года, лук: его цена взлетела на 43,5%. К концу ноября 2024 года килограмм белого картофеля обойдется челябинцу в среднем в 57,5 рубля (+67,5%). Годом ранее стоимость составляла 18,6 рубля за килограмм. Лук подорожал с 28,2 до 49,9 рубля. Та же ситуация с капустой — она выросла в цене с 24,5 до 41,4 рубля за килограмм (+40,9%). За средний кочан весом в три килограмма придется выложить уже 124,2 рубля. На 36,4% подорожала морковь. Ее стоимость выросла с 22,7 до 35,7 рубля за килограмм. Цены на чеснок увеличились на 16,1% — с 369 до 439,6 рубля за килограмм. Меньше всего из стандартного набора овощей подорожала свекла — с 33,6 до 36,1 рубля (+7%).