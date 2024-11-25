Замглавы Кунгурского округа ушла с должности по собственному желанию

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Светлана Черникова ушла с поста по собственному желанию
Светлана Черникова ушла с поста по собственному желанию Фото:

В Прикамье заместитель главы Кунгурского округа по развитию территории Светлана Черникова покинула должность по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал источник в местной администрации.

«Светлана Черникова ушла со своего поста по собственному желанию. Соответствующие бумаги датированы 16 ноября», — пояснил инсайдер. По его словам, до конца года на освободившуюся должность с приставкой и.о . назначена глава управления перспективного развития территории Елена Блинова.

В дальнейшем пост пророчат местному депутату Алексею Пигасову, которого в политэлите края считают подходящим претендентом. В интервью корреспонденту URA.RU сам Пигасов отметил, что с ним еще не проводили официальных бесед на этот счет.

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В Прикамье заместитель главы Кунгурского округа по развитию территории Светлана Черникова покинула должность по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал источник в местной администрации. «Светлана Черникова ушла со своего поста по собственному желанию. Соответствующие бумаги датированы 16 ноября», — пояснил инсайдер. По его словам, до конца года на освободившуюся должность с приставкой и.о . назначена глава управления перспективного развития территории Елена Блинова. В дальнейшем пост пророчат местному депутату Алексею Пигасову, которого в политэлите края считают подходящим претендентом. В интервью корреспонденту URA.RU сам Пигасов отметил, что с ним еще не проводили официальных бесед на этот счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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