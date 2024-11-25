Замглавы Кунгурского округа ушла с должности по собственному желанию

В Прикамье заместитель главы Кунгурского округа по развитию территории Светлана Черникова покинула должность по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказал источник в местной администрации.
«Светлана Черникова ушла со своего поста по собственному желанию. Соответствующие бумаги датированы 16 ноября», — пояснил инсайдер. По его словам, до конца года на освободившуюся должность с приставкой и.о . назначена глава управления перспективного развития территории Елена Блинова.
В дальнейшем пост пророчат местному депутату Алексею Пигасову, которого в политэлите края считают подходящим претендентом. В интервью корреспонденту URA.RU сам Пигасов отметил, что с ним еще не проводили официальных бесед на этот счет.
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