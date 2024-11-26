26 ноября 2024

Автобус насмерть задавил женщину в Челябинске. Видео

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Женщину сбил автобус марки Нефаз (архивное фото) Фото:

Водитель автобуса Нефаз насмерть задавил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона.

«ДТП произошло 27 ноября в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. 60-летний водитель автобуса Нефаз совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Погибшей женщине на вид 40-45 лет, рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Николай Косарев. Личность погибшей и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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Водитель автобуса Нефаз насмерть задавил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона. «ДТП произошло 27 ноября в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. 60-летний водитель автобуса Нефаз совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшей женщине на вид 40-45 лет, рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Николай Косарев. Личность погибшей и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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