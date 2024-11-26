Автобус насмерть задавил женщину в Челябинске. Видео

27 ноября 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Женщину сбил автобус марки Нефаз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель автобуса Нефаз насмерть задавил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона. «ДТП произошло 27 ноября в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. 60-летний водитель автобуса Нефаз совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшей женщине на вид 40-45 лет, рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Николай Косарев. Личность погибшей и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель автобуса Нефаз насмерть задавил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России региона. «ДТП произошло 27 ноября в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина в Челябинске. 60-летний водитель автобуса Нефаз совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшей женщине на вид 40-45 лет, рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Николай Косарев. Личность погибшей и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.