26 ноября 2024

Короткое замыкание стало причиной пожара, погубившего жителя Кыштыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар унес жизнь местного жителя
Пожар унес жизнь местного жителя Фото:

Короткое замыкание произошло в частном доме в Кыштыме Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону, замыкание стало причиной пожара в котором погиб 49-летний местный житель.

«В ночное время в городе Кыштым по улице Республики загорелся частный дом. В ходе тушения сотрудниками МЧС России обнаружен 49-летний мужчина без признаков жизни. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе главка.

Пожар едва не перекинулся на соседние строения. Кроме того, спасатели вынесли из дома два газовых баллона. В итоге пожарные потушили возгорание, однако мужчину спасти не удалось.

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Короткое замыкание произошло в частном доме в Кыштыме Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону, замыкание стало причиной пожара в котором погиб 49-летний местный житель. «В ночное время в городе Кыштым по улице Республики загорелся частный дом. В ходе тушения сотрудниками МЧС России обнаружен 49-летний мужчина без признаков жизни. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе главка. Пожар едва не перекинулся на соседние строения. Кроме того, спасатели вынесли из дома два газовых баллона. В итоге пожарные потушили возгорание, однако мужчину спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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