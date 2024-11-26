Короткое замыкание стало причиной пожара, погубившего жителя Кыштыма

Короткое замыкание произошло в частном доме в Кыштыме Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону, замыкание стало причиной пожара в котором погиб 49-летний местный житель.
«В ночное время в городе Кыштым по улице Республики загорелся частный дом. В ходе тушения сотрудниками МЧС России обнаружен 49-летний мужчина без признаков жизни. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки», — сообщили в пресс-службе главка.
Пожар едва не перекинулся на соседние строения. Кроме того, спасатели вынесли из дома два газовых баллона. В итоге пожарные потушили возгорание, однако мужчину спасти не удалось.
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