В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 43% или на 859 квартир. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«За октябрь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 1 тысячу 168 объектов. В сравнении с октябрем 2023 года в 2024 году предложение уменьшилось на 859 квартир (-42,38%)», — сообщили в пресс-службе «Этажи».
При этом в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем предложение увеличилось на 78 квартир или на 7,16%. Больше всего в продаже однокомнатных квартир. Их доля составляет 47% (548 квартир). Объем предложения о продаже двухкомнатных квартир составил 38,2% (446 квартир). Меньше всего на вторичном рынке жилья представлено трехкомнатных квартир, 13% (152 квартиры).
На данный момент стоимость жилья на вторичном рынке в среднем составляет 96 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартир в городе в ноябре составила 4 миллиона 600 тысяч рублей (+1,8% за месяц) за объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!