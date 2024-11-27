Челябинцы раскупили жилье на вторичном рынке. Инфографика

В Челябинске на 43% снизилось число выставленных на продажу вторичных квартир
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В городе предложение на вторичном рынке за год снизилось на 900 квартир
В городе предложение на вторичном рынке за год снизилось на 900 квартир Фото:

В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 43% или на 859 квартир. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«За октябрь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 1 тысячу 168 объектов. В сравнении с октябрем 2023 года в 2024 году предложение уменьшилось на 859 квартир (-42,38%)», — сообщили в пресс-службе «Этажи».

При этом в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем предложение увеличилось на 78 квартир или на 7,16%. Больше всего в продаже однокомнатных квартир. Их доля составляет 47% (548 квартир). Объем предложения о продаже двухкомнатных квартир составил 38,2% (446 квартир). Меньше всего на вторичном рынке жилья представлено трехкомнатных квартир, 13% (152 квартиры).

На данный момент стоимость жилья на вторичном рынке в среднем составляет 96 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартир в городе в ноябре составила 4 миллиона 600 тысяч рублей (+1,8% за месяц) за объект.

Среди выставленной на продажу «вторички» больше всего однокомнатных квартир
Среди выставленной на продажу «вторички» больше всего однокомнатных квартир
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В Челябинске в октябре 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 43% или на 859 квартир. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «За октябрь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 1 тысячу 168 объектов. В сравнении с октябрем 2023 года в 2024 году предложение уменьшилось на 859 квартир (-42,38%)», — сообщили в пресс-службе «Этажи». При этом в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем предложение увеличилось на 78 квартир или на 7,16%. Больше всего в продаже однокомнатных квартир. Их доля составляет 47% (548 квартир). Объем предложения о продаже двухкомнатных квартир составил 38,2% (446 квартир). Меньше всего на вторичном рынке жилья представлено трехкомнатных квартир, 13% (152 квартиры). На данный момент стоимость жилья на вторичном рынке в среднем составляет 96 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартир в городе в ноябре составила 4 миллиона 600 тысяч рублей (+1,8% за месяц) за объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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