В Екатеринбурге за десятки тысяч продают шампанское: где купить дешевле

В магазинах Екатеринбурга продают игристое вино за 55 тысяч рублей

27 ноября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Шампанское за 16,9 тысяч нашлось в Metro Фото: Денис Моргунов © URA.RU Традиционным напитком в новогоднюю ночь принято считать шампанское. В некоторых магазинах Екатеринбурга цены на него достигают десятков тысяч рублей, где найти бюджетные варианты — разбирался корреспондент URA.RU. В специализированном магазине «Магнум-Винотека» отечественное игристое вино стоит 269 рублей, а французское — 55,7 тысяч рублей. В «Ашане» цены варьируются от 259 до 6999 рублей. Можно выбрать и более дорогой вариант — почти за десять тысяч, но объем напитка в таком случае составит уже три литра. На сайте магазина Metro белый полусухой напиток будет стоить 249 рублей (750 мл), если выбрать самый бюджетный вариант. Там же самый дорогой экземпляр в подарочной упаковке обойдется уже в 16999 рублей, примечательно, что в описании покупателя предупреждают: товар заканчивается. В магазине «Красное&Белое» самое дешевое игристое вино российского производства стоит 179,99 рублей за аналогичный объем. В карточке товара указано, что напиток изготовлен из плодовых сброженных материалов. В «Ленте» недорогой вариант объемом 750 мл предлагают купить за 252,63 рубля, а самый дорогой вариант, представленный в магазине, стоит 2841 рубль. В гипермаркете «Окей» ассортимент игристых вин достаточно скромный. Так, «Советское шампанское» там стоит 299,99 рублей (750 мл). В магазине «Магнит» цены на игристое вино достигают 1899,99 рублей, а самое бюджетное обойдется в 239 рублей за 750 мл. В «Перекрестке» диапазон цен следующий: 9,9 тысяч рублей — 259 рублей (750 мл). Ранее URA.RU рассказывало, что россияне преимущественно выбирают игристые вина отечественных производителей. Именно на них приходится 40% ассортимента на полках магазинов. Кроме того, многие продавцы отрасли отметили повышенный спрос в текущем году на российское игристое вино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиционным напитком в новогоднюю ночь принято считать шампанское. В некоторых магазинах Екатеринбурга цены на него достигают десятков тысяч рублей, где найти бюджетные варианты — разбирался корреспондент URA.RU. В специализированном магазине «Магнум-Винотека» отечественное игристое вино стоит 269 рублей, а французское — 55,7 тысяч рублей. В «Ашане» цены варьируются от 259 до 6999 рублей. Можно выбрать и более дорогой вариант — почти за десять тысяч, но объем напитка в таком случае составит уже три литра. На сайте магазина Metro белый полусухой напиток будет стоить 249 рублей (750 мл), если выбрать самый бюджетный вариант. Там же самый дорогой экземпляр в подарочной упаковке обойдется уже в 16999 рублей, примечательно, что в описании покупателя предупреждают: товар заканчивается. В магазине «Красное&Белое» самое дешевое игристое вино российского производства стоит 179,99 рублей за аналогичный объем. В карточке товара указано, что напиток изготовлен из плодовых сброженных материалов. В «Ленте» недорогой вариант объемом 750 мл предлагают купить за 252,63 рубля, а самый дорогой вариант, представленный в магазине, стоит 2841 рубль. В гипермаркете «Окей» ассортимент игристых вин достаточно скромный. Так, «Советское шампанское» там стоит 299,99 рублей (750 мл). В магазине «Магнит» цены на игристое вино достигают 1899,99 рублей, а самое бюджетное обойдется в 239 рублей за 750 мл. В «Перекрестке» диапазон цен следующий: 9,9 тысяч рублей — 259 рублей (750 мл). Ранее URA.RU рассказывало, что россияне преимущественно выбирают игристые вина отечественных производителей. Именно на них приходится 40% ассортимента на полках магазинов. Кроме того, многие продавцы отрасли отметили повышенный спрос в текущем году на российское игристое вино.