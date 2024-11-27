Урсула фон дер Ляйен пообещала оставить Европу без газа из России

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Евросоюз должен снизить цены на энергию для европейских потребителей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз должен снизить цены на энергию для европейских потребителей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото:

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение ближайших пяти лет отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) и снизить цены на энергию для европейских потребителей. Об этих планах глава ЕК сообщила в ходе своего выступления перед Европарламентом.

«Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать [новый еврокомиссар по энергетике] Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить цены как для домохозяйств, так и для промышленности», — заявила Урсула фон дер Ляйен, ее слова передает РИА Новости. Она также отметила необходимость инвестиций в «чистую» энергетику и потребовала найти альтернативу импорту газа из России.

Ранее стало известно, что с января в сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США. Европейские компании закупили российский газ на сумму 1,4 миллиарда евро. На долю СПГ пришлось около 40% поставок, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение ближайших пяти лет отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) и снизить цены на энергию для европейских потребителей. Об этих планах глава ЕК сообщила в ходе своего выступления перед Европарламентом. «Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать [новый еврокомиссар по энергетике] Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить цены как для домохозяйств, так и для промышленности», — заявила Урсула фон дер Ляйен, ее слова передает РИА Новости. Она также отметила необходимость инвестиций в «чистую» энергетику и потребовала найти альтернативу импорту газа из России. Ранее стало известно, что с января в сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США. Европейские компании закупили российский газ на сумму 1,4 миллиарда евро. На долю СПГ пришлось около 40% поставок, сообщает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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