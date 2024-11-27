Урсула фон дер Ляйен пообещала оставить Европу без газа из России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала в течение ближайших пяти лет отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) и снизить цены на энергию для европейских потребителей. Об этих планах глава ЕК сообщила в ходе своего выступления перед Европарламентом.
«Цены на энергию должны быть снижены. Над этим будет работать [новый еврокомиссар по энергетике] Дэн Йоргенсен, основываясь на своем опыте. Необходимо снизить цены как для домохозяйств, так и для промышленности», — заявила Урсула фон дер Ляйен, ее слова передает РИА Новости. Она также отметила необходимость инвестиций в «чистую» энергетику и потребовала найти альтернативу импорту газа из России.
Ранее стало известно, что с января в сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США. Европейские компании закупили российский газ на сумму 1,4 миллиарда евро. На долю СПГ пришлось около 40% поставок, сообщает деловое издание «Взгляд».
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