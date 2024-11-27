Свердловчан с гепатитом С стало меньше

Больницы Свердловской области усилят меры против гепатита С

27 ноября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Свердловский минздрав усилит борьбу с гепатитом С Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области снизилось количество пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХГС). Сейчас в 13 медучреждениях региона числятся 981 пациент с этим диагнозом, хотя в 2023 году выявили 1300 случаев. В больницах будут усиленно контролировать организацию терапии, которая назначена взрослым больным, следует из приказа, который подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов. «Приказываю утвердить перечень исследований, необходимых для прохождения областной врачебной комиссии; критерии отбора пациентов для назначения противовирусной терапии больным с ХГС; ежеквартально обеспечивать направление формы с данными о пациентах, которым планируется терапия», — говорится в документе. Главврачам медучреждений региона, которые находятся, в частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите и Тавде, необходимо будет назначить ответственного за организацию лечения, закуп и выдачу лекарств. Больницам необходимо организовать контрольное обследование пациентов, получивших противовирусную терапию и еженедельно направлять результаты исследований пациентов, прошедших лечение, в областной гепатологический центр. В течение пяти лет заболеваемость хроническим гепатитом С в регионе значительно не изменялась: в 2019 году впервые было выявлено более 1100 пациентов с ХГС, в 2023 — 1300. При этом заболеваемость ХГС среди детей значительно снизилась — с 28 случаев в 2019 году до пяти случаев в 2023-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области снизилось количество пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХГС). Сейчас в 13 медучреждениях региона числятся 981 пациент с этим диагнозом, хотя в 2023 году выявили 1300 случаев. В больницах будут усиленно контролировать организацию терапии, которая назначена взрослым больным, следует из приказа, который подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов. «Приказываю утвердить перечень исследований, необходимых для прохождения областной врачебной комиссии; критерии отбора пациентов для назначения противовирусной терапии больным с ХГС; ежеквартально обеспечивать направление формы с данными о пациентах, которым планируется терапия», — говорится в документе. Главврачам медучреждений региона, которые находятся, в частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите и Тавде, необходимо будет назначить ответственного за организацию лечения, закуп и выдачу лекарств. Больницам необходимо организовать контрольное обследование пациентов, получивших противовирусную терапию и еженедельно направлять результаты исследований пациентов, прошедших лечение, в областной гепатологический центр. В течение пяти лет заболеваемость хроническим гепатитом С в регионе значительно не изменялась: в 2019 году впервые было выявлено более 1100 пациентов с ХГС, в 2023 — 1300. При этом заболеваемость ХГС среди детей значительно снизилась — с 28 случаев в 2019 году до пяти случаев в 2023-м.