Финского депутата, призвавшего открыть границы с Россией, заставили извиниться

Депутат финского парламента и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен был вынужден извиниться за свои высказывания о необходимости открытия границы с Россией. Ранее слова депутата вызвали критику в его партии.
«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — цитирует Helsingin Sanomat слова Кильюнена. Он подчеркнул, что представленная им точка зрения была его личной и не соответствовала линии партии или комитета, которым он руководит. Финский депутат добавил, что ситуация в России и на восточной границе касается лично его и его семьи, ведь его жена имеет русские корни. Кильюнен отметил, что, находясь на своей должности, не должен был делать подобных заявлений.
В дополнение к своим извинениям он выразил сожаление в связи с критикой финских СМИ. На встрече с Александровским обществом он заявил, что пресса в Финляндии сама оказывает гибридное влияние, в котором власти обвиняют Россию. За эти слова депутату тоже пришлось извиняться.
Ранее стало известно, что Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами. Это может произойти не раньше конца февраля 2025 года. Среди причин называется ухудшение экономической ситуации в северной стране. Так, в рамках эксперимента, предусматривалось открытие одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией уже этой зимой, передает 360.ru. Однако, 84% финов не верят в возможность улучшения отношений с Россией в ближайшие 10 лет, передает «Царьград».
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