29 ноября 2024

В Свердловской области в пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные отреагировали на 22 техногенных пожара за день (архивное фото)
Пожарные отреагировали на 22 техногенных пожара за день (архивное фото) Фото:

В селе Малые Карзи Свердловской области загорелся частный двухквартирный жилой дом. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако в ходе тушения они обнаружили погибшую хозяйку дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области.

«В селе Малые Карзи (ГО Артинский) по улице Юбилейной на площади 120 „квадратов“ горели надворные постройки и стена частного двухквартирного жилого дома… В ходе тушения пожарными обнаружена погибшая хозяйка дома», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте возгорания работали 13 пожарных и две машины.

Помимо этого, в регионе 29 ноября произошло 22 пожара. Например, в Екатеринбурге на улице Червонной на площади 80 квадратных метров загорелся мусор в неэксплуатируемом здании, а в Горноуральском городском округе сгорел частный дом из-за замыкания проводки. Всего за день от огня пострадали три человека, а одного спасли пожарные.

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В селе Малые Карзи Свердловской области загорелся частный двухквартирный жилой дом. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако в ходе тушения они обнаружили погибшую хозяйку дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области. «В селе Малые Карзи (ГО Артинский) по улице Юбилейной на площади 120 „квадратов“ горели надворные постройки и стена частного двухквартирного жилого дома… В ходе тушения пожарными обнаружена погибшая хозяйка дома», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте возгорания работали 13 пожарных и две машины. Помимо этого, в регионе 29 ноября произошло 22 пожара. Например, в Екатеринбурге на улице Червонной на площади 80 квадратных метров загорелся мусор в неэксплуатируемом здании, а в Горноуральском городском округе сгорел частный дом из-за замыкания проводки. Всего за день от огня пострадали три человека, а одного спасли пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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