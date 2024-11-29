В Свердловской области в пожаре погибла женщина

В селе Малые Карзи Свердловской области загорелся частный двухквартирный жилой дом. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако в ходе тушения они обнаружили погибшую хозяйку дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области.
«В селе Малые Карзи (ГО Артинский) по улице Юбилейной на площади 120 „квадратов“ горели надворные постройки и стена частного двухквартирного жилого дома… В ходе тушения пожарными обнаружена погибшая хозяйка дома», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте возгорания работали 13 пожарных и две машины.
Помимо этого, в регионе 29 ноября произошло 22 пожара. Например, в Екатеринбурге на улице Червонной на площади 80 квадратных метров загорелся мусор в неэксплуатируемом здании, а в Горноуральском городском округе сгорел частный дом из-за замыкания проводки. Всего за день от огня пострадали три человека, а одного спасли пожарные.
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