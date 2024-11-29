29 ноября 2024

В Реже пенсионер на машине провалился под лед и утонул

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Тонкий лед не выдержал вес автомобиля (архивное фото)
Тонкий лед не выдержал вес автомобиля (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) пенсионер выехал на лед местного водохранилища на машине Chevrolet Niva и провалился в воду. Он вылез из тонущего авто, но из воды выбраться не смог, рассказала внучка погибшего.

«Он гнал по реке, в середине лед был очень хрупкий и тающий. Машина начала уходить на дно… Из воды выйти уже не смог», — рассказала внучка Е1.ru.

О местонахождении пенсионера не было известно с 23 ноября. Тогда он уехал из дома и ничего не сказал родственникам. Его поисками занимались волонтеры отряда «ПРОРЫВ» и сотрудники полиции.

Мужчину нашли лишь 28 ноября. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

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В Реже (Свердловская область) пенсионер выехал на лед местного водохранилища на машине Chevrolet Niva и провалился в воду. Он вылез из тонущего авто, но из воды выбраться не смог, рассказала внучка погибшего. «Он гнал по реке, в середине лед был очень хрупкий и тающий. Машина начала уходить на дно… Из воды выйти уже не смог», — рассказала внучка Е1.ru. О местонахождении пенсионера не было известно с 23 ноября. Тогда он уехал из дома и ничего не сказал родственникам. Его поисками занимались волонтеры отряда «ПРОРЫВ» и сотрудники полиции. Мужчину нашли лишь 28 ноября. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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