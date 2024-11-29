В Реже пенсионер на машине провалился под лед и утонул

В Реже (Свердловская область) пенсионер выехал на лед местного водохранилища на машине Chevrolet Niva и провалился в воду. Он вылез из тонущего авто, но из воды выбраться не смог, рассказала внучка погибшего.
«Он гнал по реке, в середине лед был очень хрупкий и тающий. Машина начала уходить на дно… Из воды выйти уже не смог», — рассказала внучка Е1.ru.
О местонахождении пенсионера не было известно с 23 ноября. Тогда он уехал из дома и ничего не сказал родственникам. Его поисками занимались волонтеры отряда «ПРОРЫВ» и сотрудники полиции.
Мужчину нашли лишь 28 ноября. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!