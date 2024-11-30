Российский полис ОСАГО с 2025 года будет действовать и в Белоруссии

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С 2025 года в Белоруссии можно будет пользоваться российским полисом ОСАГО
С 2025 года в Белоруссии можно будет пользоваться российским полисом ОСАГО Фото:

С 2025 года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Закон расширяет действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.

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С 2025 года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Закон расширяет действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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