Российский полис ОСАГО с 2025 года будет действовать и в Белоруссии

С 2025 года в Белоруссии можно будет пользоваться российским полисом ОСАГО
С 2025 года российский полис ОСАГО начнет действовать на территории Белоруссии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Закон расширяет действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии», — говорится в тексте документа. Закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.
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