Происшествия Пожары МЧС: в районе Кольцово полыхает завод по производству пенопласта. Видео 01 декабря 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + На пожар отправили дополнительную технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Испытателей возле Кольцово горит цех по производству полистирола. К месту пожара отправили дополнительную технику. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «На улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что к происшествия следуют дополнительные средства и силы. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Испытателей возле Кольцово горит цех по производству полистирола. К месту пожара отправили дополнительную технику. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «На улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что к происшествия следуют дополнительные средства и силы. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям