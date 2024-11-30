На пожар отправили дополнительную технику
В Екатеринбурге на улице Испытателей возле Кольцово горит цех по производству полистирола. К месту пожара отправили дополнительную технику. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«На улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что к происшествия следуют дополнительные средства и силы.
Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!