30 ноября 2024

МЧС: в районе Кольцово полыхает завод по производству пенопласта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
На пожар отправили дополнительную технику Фото:

В Екатеринбурге на улице Испытателей возле Кольцово горит цех по производству полистирола. К месту пожара отправили дополнительную технику. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«На улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что к происшествия следуют дополнительные средства и силы.

Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Испытателей возле Кольцово горит цех по производству полистирола. К месту пожара отправили дополнительную технику. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «На улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что к происшествия следуют дополнительные средства и силы. Площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...