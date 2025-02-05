Житель Свердловской области вернулся на родину в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«За него переживали родные, очень просили помочь. Как впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших — 1969 года рождения», — написала Мерзлякова на свооей странице в соцсести «ВКонтакте».
Благодарность за работу свердловскому омбудсмену выразила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она отметила заботу Мерзляковой о судьбе каждого военнослужащего.
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