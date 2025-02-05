05 февраля 2025

Свердловчанин вернулся из украинского плена. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Имя уральца Мерзлякова не раскрыла
Имя уральца Мерзлякова не раскрыла Фото:

Житель Свердловской области вернулся на родину в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«За него переживали родные, очень просили помочь. Как впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших — 1969 года рождения», — написала Мерзлякова на свооей странице в соцсести «ВКонтакте».

Благодарность за работу свердловскому омбудсмену выразила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она отметила заботу Мерзляковой о судьбе каждого военнослужащего.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова выразила благодарность Мерзляковой
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова выразила благодарность Мерзляковой
Фото:

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Житель Свердловской области вернулся на родину в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «За него переживали родные, очень просили помочь. Как впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших — 1969 года рождения», — написала Мерзлякова на свооей странице в соцсести «ВКонтакте». Благодарность за работу свердловскому омбудсмену выразила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она отметила заботу Мерзляковой о судьбе каждого военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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