Врач-косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска Челябинской области, которая делала подпольные операции на кухне и отсидела за них срок, снова принимает клиентов. Об этом Савиновских рассказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
«Подпольный косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска встретилась в студии со своей пациенткой», — сообщает пресс-служба телеканала в описании к программе «Пусть говорят» от 3 декабря. Савиновских, которая обрела скандальную известность несколько лет назад из-за подпольных операций, сообщила в эфире, что снова принимает пациентов.
Врач-косметолог из Магнитогорска оперировала людей, не имея опыта, лицензии, и в антисанитарных условиях. Пострадали несколько женщин. В 2018 году в сеть попало видео, на котором Савиновских делает липосакцию своей подруге прямо у себя на кухне. В качестве обезболивающего врач предлагает пациенте коньяк.
Против Савиновских возбудили уголовное дело, она отсидела четыре года в колонии, откуда вышла в мае этого года. Врач снова принимает пациентов, но уверяет, что сменила профиль и теперь делать только массажи. Хотя думает заняться более сложными процедурами, связанными с плазмой крови. Это обеспокоило экспертов.
«Я не виновата. Освободилась 31 мая, сразу же подала документы на переподготовку по специальности „ортопедия и травматология“, открыла кабинет. Теперь все будет по-другому», — сообщила Савиновских.
В 2018 году в одной из магнитогорских квартир Савиновских провела хирургическую операцию по удалению жировых отложений своей знакомой. Жуткие кадры процедуры были опубликованы в группе «Медвежий фарш» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пациентка лежит на операционном столе в одежде, находится в сознании. Во время процедуры пациентка заявила, что намерена сразу же после липосакции отправиться домой на автобусе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!