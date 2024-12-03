03 декабря 2024

Подпольный косметолог Савиновских из Магнитогорска снова стала врачом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Савиновских провела в колонии четыре года
Савиновских провела в колонии четыре года Фото:

Врач-косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска Челябинской области, которая делала подпольные операции на кухне и отсидела за них срок, снова принимает клиентов. Об этом Савиновских рассказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

«Подпольный косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска встретилась в студии со своей пациенткой», — сообщает пресс-служба телеканала в описании к программе «Пусть говорят» от 3 декабря. Савиновских, которая обрела скандальную известность несколько лет назад из-за подпольных операций, сообщила в эфире, что снова принимает пациентов. 

Врач-косметолог из Магнитогорска оперировала людей, не имея опыта, лицензии, и в антисанитарных условиях. Пострадали несколько женщин. В 2018 году в сеть попало видео, на котором Савиновских делает липосакцию своей подруге прямо у себя на кухне. В качестве обезболивающего врач предлагает пациенте коньяк. 

Против Савиновских возбудили уголовное дело, она отсидела четыре года в колонии, откуда вышла в мае этого года. Врач снова принимает пациентов, но уверяет, что сменила профиль и теперь делать только массажи. Хотя думает заняться более сложными процедурами, связанными с плазмой крови. Это обеспокоило экспертов.

«Я не виновата. Освободилась 31 мая, сразу же подала документы на переподготовку по специальности „ортопедия и травматология“, открыла кабинет. Теперь все будет по-другому», — сообщила Савиновских. 

В 2018 году в одной из магнитогорских квартир Савиновских провела хирургическую операцию по удалению жировых отложений своей знакомой. Жуткие кадры процедуры были опубликованы в группе «Медвежий фарш» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пациентка лежит на операционном столе в одежде, находится в сознании. Во время процедуры пациентка заявила, что намерена сразу же после липосакции отправиться домой на автобусе. 

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Врач-косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска Челябинской области, которая делала подпольные операции на кухне и отсидела за них срок, снова принимает клиентов. Об этом Савиновских рассказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале. «Подпольный косметолог Татьяна Савиновских из Магнитогорска встретилась в студии со своей пациенткой», — сообщает пресс-служба телеканала в описании к программе «Пусть говорят» от 3 декабря. Савиновских, которая обрела скандальную известность несколько лет назад из-за подпольных операций, сообщила в эфире, что снова принимает пациентов.  Врач-косметолог из Магнитогорска оперировала людей, не имея опыта, лицензии, и в антисанитарных условиях. Пострадали несколько женщин. В 2018 году в сеть попало видео, на котором Савиновских делает липосакцию своей подруге прямо у себя на кухне. В качестве обезболивающего врач предлагает пациенте коньяк.  Против Савиновских возбудили уголовное дело, она отсидела четыре года в колонии, откуда вышла в мае этого года. Врач снова принимает пациентов, но уверяет, что сменила профиль и теперь делать только массажи. Хотя думает заняться более сложными процедурами, связанными с плазмой крови. Это обеспокоило экспертов. «Я не виновата. Освободилась 31 мая, сразу же подала документы на переподготовку по специальности „ортопедия и травматология“, открыла кабинет. Теперь все будет по-другому», — сообщила Савиновских.  В 2018 году в одной из магнитогорских квартир Савиновских провела хирургическую операцию по удалению жировых отложений своей знакомой. Жуткие кадры процедуры были опубликованы в группе «Медвежий фарш» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пациентка лежит на операционном столе в одежде, находится в сознании. Во время процедуры пациентка заявила, что намерена сразу же после липосакции отправиться домой на автобусе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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