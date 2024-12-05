В Екатеринбурге преподаватель школы № 80 на улице Калинина дал школьнику пощечину за неподобающее поведение. По словам учащихся, учитель также ударил ребенка по затылку.
«Ребята, что были на уроке, говорят, что учитель ударил [ученика] по затылку два раза, потом еще [дал] по две пощечины. По слухам, ученик не отключил звук на телефоне, после чего бегал по классу, выключал свет и не отдавал телефон», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Один из учеников рассказал каналу, что школьник якобы включал звуки из приложения TikTok на телефоне и не отдавал его педагогу, что вывело учителя из себя. После инцидента школьника отвели к директору.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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