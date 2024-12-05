Учитель дала пощечину школьнику в Екатеринбурге. Видео

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По словам очевидцев, ученик вел себя неподобающе во время урока (архивное фото)
По словам очевидцев, ученик вел себя неподобающе во время урока (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге преподаватель школы № 80 на улице Калинина дал школьнику пощечину за неподобающее поведение. По словам учащихся, учитель также ударил ребенка по затылку.

«Ребята, что были на уроке, говорят, что учитель ударил [ученика] по затылку два раза, потом еще [дал] по две пощечины. По слухам, ученик не отключил звук на телефоне, после чего бегал по классу, выключал свет и не отдавал телефон», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Один из учеников рассказал каналу, что школьник якобы включал звуки из приложения TikTok на телефоне и не отдавал его педагогу, что вывело учителя из себя. После инцидента школьника отвели к директору.

Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге преподаватель школы № 80 на улице Калинина дал школьнику пощечину за неподобающее поведение. По словам учащихся, учитель также ударил ребенка по затылку. «Ребята, что были на уроке, говорят, что учитель ударил [ученика] по затылку два раза, потом еще [дал] по две пощечины. По слухам, ученик не отключил звук на телефоне, после чего бегал по классу, выключал свет и не отдавал телефон», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Один из учеников рассказал каналу, что школьник якобы включал звуки из приложения TikTok на телефоне и не отдавал его педагогу, что вывело учителя из себя. После инцидента школьника отвели к директору. Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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