Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время выступления в организации Atlantic Council (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) в США раскритиковал командование Вооруженных сил Украины. Он заявил, что руководство украинской армии отправляет военных в «мясной шторм».
«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для „операции мясной шторм“… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил Порошенко. Трансляция его выступления велась на странице в соцсети Х.
Он также заявил, что цена подобных решений для украинской армии огромна и из-за них в будущем можно ожидать негативных результатов. Порошенко призвал командование ВСУ «перестать работать на телевидение» и начать работать для спасения солдат.
5 декабря генштаб ВСУ доложил Владимиру Зеленскому о потере погибшими и пропавшими без вести 105 тысяч украинских военнослужащих, передает RT. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.
* Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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