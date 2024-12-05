05 декабря 2024

Порошенко* приехал в США и обрушился с критикой на украинскую армию

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Петр Порошенко* заявил, что руководство ВСУ отправляет военных в «мясной шторм»
Петр Порошенко* заявил, что руководство ВСУ отправляет военных в «мясной шторм» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время выступления в организации Atlantic Council (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) в США раскритиковал командование Вооруженных сил Украины. Он заявил, что руководство украинской армии отправляет военных в «мясной шторм».

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для „операции мясной шторм“… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил Порошенко. Трансляция его выступления велась на странице в соцсети Х.

Он также заявил, что цена подобных решений для украинской армии огромна и из-за них в будущем можно ожидать негативных результатов. Порошенко призвал командование ВСУ «перестать работать на телевидение» и начать работать для спасения солдат.

5 декабря генштаб ВСУ доложил Владимиру Зеленскому о потере погибшими и пропавшими без вести 105 тысяч украинских военнослужащих, передает RT. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

* Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время выступления в организации Atlantic Council (признана Минюстом РФ нежелательной организацией) в США раскритиковал командование Вооруженных сил Украины. Он заявил, что руководство украинской армии отправляет военных в «мясной шторм». «Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для „операции мясной шторм“… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил Порошенко. Трансляция его выступления велась на странице в соцсети Х. Он также заявил, что цена подобных решений для украинской армии огромна и из-за них в будущем можно ожидать негативных результатов. Порошенко призвал командование ВСУ «перестать работать на телевидение» и начать работать для спасения солдат. 5 декабря генштаб ВСУ доложил Владимиру Зеленскому о потере погибшими и пропавшими без вести 105 тысяч украинских военнослужащих, передает RT. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов. * Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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