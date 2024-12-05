В Екатеринбурге наказали учителя, ударившую ребенка по лицу

Учителю екатеринбургской школы №80, которая дала пощечину ученику, объявили выговор. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования мэрии.
«По информации директора школы по данному инциденту проведено внутренние служебное расследование. Установлено нарушение педагогом запрета применения непедагогических методов общения, а также правил поведения обучающегося на уроке. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, проводится дополнительная работа с педсоставом и школьниками», — говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватель и школьник принесли друг другу взаимные извинения.
Следователи СУ СКР и сотрудники прокуратуры уже подключились к разбору инцидента. Правоохранители организовали проверку в учреждении.
Об инциденте стало известно накануне. Учительница дважды ударила школьника по затылку и дала две пощечины. Причиной стало якобы то, что подросток не отключил звук на телефоне, бегал по классу, выключал свет и не отдавал учителю гаджет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!