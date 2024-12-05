05 декабря 2024

В Екатеринбурге наказали учителя, ударившую ребенка по лицу

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, егэ, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
Женщину якобы взбесило хамское поведение мальчика Фото:

Учителю екатеринбургской школы №80, которая дала пощечину ученику, объявили выговор. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования мэрии.

«По информации директора школы по данному инциденту проведено внутренние служебное расследование. Установлено нарушение педагогом запрета применения непедагогических методов общения, а также правил поведения обучающегося на уроке. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, проводится дополнительная работа с педсоставом и школьниками», — говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватель и школьник принесли друг другу взаимные извинения.

Следователи СУ СКР и сотрудники прокуратуры уже подключились к разбору инцидента. Правоохранители организовали проверку в учреждении.

Об инциденте стало известно накануне. Учительница дважды ударила школьника по затылку и дала две пощечины. Причиной стало якобы то, что подросток не отключил звук на телефоне, бегал по классу, выключал свет и не отдавал учителю гаджет.

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Учителю екатеринбургской школы №80, которая дала пощечину ученику, объявили выговор. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования мэрии. «По информации директора школы по данному инциденту проведено внутренние служебное расследование. Установлено нарушение педагогом запрета применения непедагогических методов общения, а также правил поведения обучающегося на уроке. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, проводится дополнительная работа с педсоставом и школьниками», — говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватель и школьник принесли друг другу взаимные извинения. Следователи СУ СКР и сотрудники прокуратуры уже подключились к разбору инцидента. Правоохранители организовали проверку в учреждении. Об инциденте стало известно накануне. Учительница дважды ударила школьника по затылку и дала две пощечины. Причиной стало якобы то, что подросток не отключил звук на телефоне, бегал по классу, выключал свет и не отдавал учителю гаджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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