Общество Образование В Екатеринбурге наказали учителя, ударившую ребенка по лицу 06 декабря 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Женщину якобы взбесило хамское поведение мальчика Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Учителю екатеринбургской школы №80, которая дала пощечину ученику, объявили выговор. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования мэрии. «По информации директора школы по данному инциденту проведено внутренние служебное расследование. Установлено нарушение педагогом запрета применения непедагогических методов общения, а также правил поведения обучающегося на уроке. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, проводится дополнительная работа с педсоставом и школьниками», — говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватель и школьник принесли друг другу взаимные извинения. Следователи СУ СКР и сотрудники прокуратуры уже подключились к разбору инцидента. Правоохранители организовали проверку в учреждении. Об инциденте стало известно накануне. Учительница дважды ударила школьника по затылку и дала две пощечины. Причиной стало якобы то, что подросток не отключил звук на телефоне, бегал по классу, выключал свет и не отдавал учителю гаджет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Учителю екатеринбургской школы №80, которая дала пощечину ученику, объявили выговор. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования мэрии. «По информации директора школы по данному инциденту проведено внутренние служебное расследование. Установлено нарушение педагогом запрета применения непедагогических методов общения, а также правил поведения обучающегося на уроке. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание, проводится дополнительная работа с педсоставом и школьниками», — говорится в сообщении. Отмечается, что преподаватель и школьник принесли друг другу взаимные извинения. Следователи СУ СКР и сотрудники прокуратуры уже подключились к разбору инцидента. Правоохранители организовали проверку в учреждении. Об инциденте стало известно накануне. Учительница дважды ударила школьника по затылку и дала две пощечины. Причиной стало якобы то, что подросток не отключил звук на телефоне, бегал по классу, выключал свет и не отдавал учителю гаджет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям