В Магнитогорске нашли потерявшегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка удалось вернуть семье
Ребенка удалось вернуть семье Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 6 декабря нашли пропавшего семилетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе отряда «Альфа-спас», мальчик жив.

«Поисково-спасательный отряд сообщает: найден, жив», — заявили в «Альфа-спасе». Ребенка потеряли днем.

Мальчик ушел из здания по адресу на улице Карла Маркса. Что с ребенком было, неизвестно. В отряде комментировать ситуацию не стали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) 6 декабря нашли пропавшего семилетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе отряда «Альфа-спас», мальчик жив. «Поисково-спасательный отряд сообщает: найден, жив», — заявили в «Альфа-спасе». Ребенка потеряли днем. Мальчик ушел из здания по адресу на улице Карла Маркса. Что с ребенком было, неизвестно. В отряде комментировать ситуацию не стали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...