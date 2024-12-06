В Магнитогорске нашли потерявшегося ребенка

Ребенка удалось вернуть семье
В Магнитогорске (Челябинская область) 6 декабря нашли пропавшего семилетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе отряда «Альфа-спас», мальчик жив.
«Поисково-спасательный отряд сообщает: найден, жив», — заявили в «Альфа-спасе». Ребенка потеряли днем.
Мальчик ушел из здания по адресу на улице Карла Маркса. Что с ребенком было, неизвестно. В отряде комментировать ситуацию не стали.
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