В городе Магнитогорске Челябинской области пропал 7-летний Артем Боровков. Об этом 6 декабря сообщили волонтеры.
«Пропал ребенок. Боровков Артем, 7 лет. 6 декабря в дневное время ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик худощавого телосложения, у него светлые волосы. Был одет в темную куртку с желтым и голубыми вставками.
В Челябинской области почти месяц разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Девушка пропала 18 ноября, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
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