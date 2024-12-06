В Магнитогорске пропал 7-летний ребенок. Фото

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Мальчик пропал днем 6 декабря (архивное фото) Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области пропал 7-летний Артем Боровков. Об этом 6 декабря сообщили волонтеры.

«Пропал ребенок. Боровков Артем, 7 лет. 6 декабря в дневное время ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик худощавого телосложения, у него светлые волосы. Был одет в темную куртку с желтым и голубыми вставками.

В Челябинской области почти месяц разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Девушка пропала 18 ноября, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Ребенок был одет как на фото
Ребенок был одет как на фото

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В городе Магнитогорске Челябинской области пропал 7-летний Артем Боровков. Об этом 6 декабря сообщили волонтеры. «Пропал ребенок. Боровков Артем, 7 лет. 6 декабря в дневное время ушел с адреса: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЧООО ПСО „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Мальчик худощавого телосложения, у него светлые волосы. Был одет в темную куртку с желтым и голубыми вставками. В Челябинской области почти месяц разыскивают 15-летнюю Сумаю Рахманову. Девушка пропала 18 ноября, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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