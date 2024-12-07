Ирландский журналист Чей Боуз возмутился действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его мнению, не уважает общее героическое прошлое с Россией и своих предков, следуя за политикой коллективного Запада. Об этом он написал в соцсетях.
«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — написал Чей Боуз в X. Он также добавил, что дед лидера Украины, Семен Зеленский, был полковником Красной армии и погиб вместе с братьями во время Холокоста.
Таким образом Боуз прокомментировал демонтаж памятников советской эпохи и переименование улиц на Украине. Это происходит в стране на протяжении уже нескольких лет. Например, месяцем ранее власти Киева собирались снести памятники российским деятелям культуры — писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.
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