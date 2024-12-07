Журналист Чей Боуз раскрыл страшную правду о Зеленском

Чей Боуз: Зеленский разрушает памятники таким людям, как его собственный дед
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский проявляет неуважение к собственным предкам, уничтожая памятники на Украине, заявил Чей Боуз
Владимир Зеленский проявляет неуважение к собственным предкам, уничтожая памятники на Украине, заявил Чей Боуз Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его мнению, не уважает общее героическое прошлое с Россией и своих предков, следуя за политикой коллективного Запада. Об этом он написал в соцсетях.

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — написал Чей Боуз в X. Он также добавил, что дед лидера Украины, Семен Зеленский, был полковником Красной армии и погиб вместе с братьями во время Холокоста.

Таким образом Боуз прокомментировал демонтаж памятников советской эпохи и переименование улиц на Украине. Это происходит в стране на протяжении уже нескольких лет. Например, месяцем ранее власти Киева собирались снести памятники российским деятелям культуры — писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

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Ирландский журналист Чей Боуз возмутился действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его мнению, не уважает общее героическое прошлое с Россией и своих предков, следуя за политикой коллективного Запада. Об этом он написал в соцсетях. «Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — написал Чей Боуз в X. Он также добавил, что дед лидера Украины, Семен Зеленский, был полковником Красной армии и погиб вместе с братьями во время Холокоста. Таким образом Боуз прокомментировал демонтаж памятников советской эпохи и переименование улиц на Украине. Это происходит в стране на протяжении уже нескольких лет. Например, месяцем ранее власти Киева собирались снести памятники российским деятелям культуры — писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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