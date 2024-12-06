В Екатеринбурге целый район остался без света

В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказали жители района.
В компании «Россети Урал» сообщили, что работники уже выехали для подключения к резервным схемам. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети шесть кВ. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», — пояснили в компании.
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