В Екатеринбурге целый район остался без света

07 декабря 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Энергетики работают над восстановлением электричества Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказали жители района. В компании «Россети Урал» сообщили, что работники уже выехали для подключения к резервным схемам. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети шесть кВ. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», — пояснили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказали жители района. В компании «Россети Урал» сообщили, что работники уже выехали для подключения к резервным схемам. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети шесть кВ. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», — пояснили в компании.