06 декабря 2024

В Екатеринбурге целый район остался без света

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Энергетики работают над восстановлением электричества Фото:

В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказали жители района.

В компании «Россети Урал» сообщили, что работники уже выехали для подключения к резервным схемам. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети шесть кВ. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», — пояснили в компании.

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В Екатеринбурге вечером 7 декабря жители Уралмаша на улицах Индустрии, Избирателей и Восстания остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Уралмаше нет электричества на улице Изобретателей. Говорят, что свет появится через два часа. Люди работают в первобытных условиях», — рассказали жители района. В компании «Россети Урал» сообщили, что работники уже выехали для подключения к резервным схемам. «Произошло технологическое нарушение в распределительной сети шесть кВ. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», — пояснили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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