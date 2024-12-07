07 декабря 2024

В Нижний Тагил на турнир съехались иностранные спортсмены. Видео

В Нижнем Тагиле проходят международные соревнования по прыжкам на лыжах
© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях принимают участие больше 120 спортсменов из России и других стран (архивное фото)
В соревнованиях принимают участие больше 120 спортсменов из России и других стран (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит кубок «Металлинвест» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В соревнованиях принимают участие больше 120 спортсменов из 16 регионов России и других стран, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Нижний Тагил в очередной раз стал центром международного спорта. Принимаем более 120 сильнейших летающих лыжников и двоеборцев России, Беларуси и Казахстана», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что сборную России представляют звездные спортсмены, четверо из которых — воспитанники тагильской спортшколы «Аист». Среди свердловских лыжников — Михаил Пуртов, Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Самир Мастиев и другие. Соревнования проходят с 6 по 8 декабря на горе Долгой.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит кубок «Металлинвест» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В соревнованиях принимают участие больше 120 спортсменов из 16 регионов России и других стран, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Нижний Тагил в очередной раз стал центром международного спорта. Принимаем более 120 сильнейших летающих лыжников и двоеборцев России, Беларуси и Казахстана», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что сборную России представляют звездные спортсмены, четверо из которых — воспитанники тагильской спортшколы «Аист». Среди свердловских лыжников — Михаил Пуртов, Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Самир Мастиев и другие. Соревнования проходят с 6 по 8 декабря на горе Долгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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