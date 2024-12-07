В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проходит кубок «Металлинвест» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В соревнованиях принимают участие больше 120 спортсменов из 16 регионов России и других стран, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Нижний Тагил в очередной раз стал центром международного спорта. Принимаем более 120 сильнейших летающих лыжников и двоеборцев России, Беларуси и Казахстана», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что сборную России представляют звездные спортсмены, четверо из которых — воспитанники тагильской спортшколы «Аист». Среди свердловских лыжников — Михаил Пуртов, Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Самир Мастиев и другие. Соревнования проходят с 6 по 8 декабря на горе Долгой.
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