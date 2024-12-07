Пожарные ликвидировали возгорание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранним утром 8 декабря в Челябинске в переулке Пусковом в частном доме случился пожар, который привел к гибели пожилого мужчины. Сотрудники ГУ МЧС России прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, но спасти жизнь человека не удалось.

«Во время тушения обнаружили пожилого мужчину без сознания. Он был передан медикам, которые, несмотря на реанимационные мероприятия, не смогли его спасти», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На данный момент установлено, что причиной возгорания стала неисправная печь. Службы экстренной помощи призывают граждан быть осмотрительными и рекомендуют регулярно проверять состояние дымохода, не допускать перегрева и не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Дом в Челябинске загорелся в переулке Пусковой telegram-канал «МЧС Челябинской области» Фото: