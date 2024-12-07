07 декабря 2024

В Челябинске в частном доме во время пожара погиб пенсионер. Фото

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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, тушение пожара, противопожарная служба свердловская область, проливка, пожарный
Пожарные ликвидировали возгорание Фото:

Ранним утром 8 декабря в Челябинске в переулке Пусковом в частном доме случился пожар, который привел к гибели пожилого мужчины. Сотрудники ГУ МЧС России прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, но спасти жизнь человека не удалось.

«Во время тушения обнаружили пожилого мужчину без сознания. Он был передан медикам, которые, несмотря на реанимационные мероприятия, не смогли его спасти», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На данный момент установлено, что причиной возгорания стала неисправная печь. Службы экстренной помощи призывают граждан быть осмотрительными и рекомендуют регулярно проверять состояние дымохода, не допускать перегрева и не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Дом в Челябинске загорелся в переулке Пусковой
Дом в Челябинске загорелся в переулке Пусковой
Фото:

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Ранним утром 8 декабря в Челябинске в переулке Пусковом в частном доме случился пожар, который привел к гибели пожилого мужчины. Сотрудники ГУ МЧС России прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, но спасти жизнь человека не удалось. «Во время тушения обнаружили пожилого мужчину без сознания. Он был передан медикам, которые, несмотря на реанимационные мероприятия, не смогли его спасти», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону. На данный момент установлено, что причиной возгорания стала неисправная печь. Службы экстренной помощи призывают граждан быть осмотрительными и рекомендуют регулярно проверять состояние дымохода, не допускать перегрева и не оставлять топящуюся печь без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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