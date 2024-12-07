Ранним утром 8 декабря в Челябинске в переулке Пусковом в частном доме случился пожар, который привел к гибели пожилого мужчины. Сотрудники ГУ МЧС России прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, но спасти жизнь человека не удалось.
«Во время тушения обнаружили пожилого мужчину без сознания. Он был передан медикам, которые, несмотря на реанимационные мероприятия, не смогли его спасти», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
На данный момент установлено, что причиной возгорания стала неисправная печь. Службы экстренной помощи призывают граждан быть осмотрительными и рекомендуют регулярно проверять состояние дымохода, не допускать перегрева и не оставлять топящуюся печь без присмотра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!