08 декабря 2024

Пермяк Мичков ударил по лицу соперника в матче НХЛ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда Мичкова проиграла в этом матче
Команда Мичкова проиграла в этом матче Фото:

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, который играет за команду «Филадельфия Флайерз», подрался с нападающим клуба «Юта» Барреттом Хэйтоном. Видео опубликовал telegram-канал «Скользкий лед».

«В этот раз Мичков сдерживаться не стал и настучал по лицу обидчику, за что получил 12 минут штрафа», — сказано в сообщении. В этом матче «Филадельфия Флайерз» проиграла «Юте» со счетом 2:4

Уточняется, что ранее во время матча с «Бостон Брюинз». Нападающий Чарльз Макэвой также попытался вывести Мичкова из себя. Но тогда пермяк на провокации не поддался.

Матвей Мичков родился в Перми. В девять лет он переехал в Ярославль и поступил в школу «Локомотива». Затем Мичков играл за этот клуб. В 2024 году пермяк подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. В данный момент Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. На счету форварда «Филадельфии Флайерз» 25 очков в 26 матчах.

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Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, который играет за команду «Филадельфия Флайерз», подрался с нападающим клуба «Юта» Барреттом Хэйтоном. Видео опубликовал telegram-канал «Скользкий лед». «В этот раз Мичков сдерживаться не стал и настучал по лицу обидчику, за что получил 12 минут штрафа», — сказано в сообщении. В этом матче «Филадельфия Флайерз» проиграла «Юте» со счетом 2:4 Уточняется, что ранее во время матча с «Бостон Брюинз». Нападающий Чарльз Макэвой также попытался вывести Мичкова из себя. Но тогда пермяк на провокации не поддался. Матвей Мичков родился в Перми. В девять лет он переехал в Ярославль и поступил в школу «Локомотива». Затем Мичков играл за этот клуб. В 2024 году пермяк подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. В данный момент Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. На счету форварда «Филадельфии Флайерз» 25 очков в 26 матчах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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