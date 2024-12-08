Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, который играет за команду «Филадельфия Флайерз», подрался с нападающим клуба «Юта» Барреттом Хэйтоном. Видео опубликовал telegram-канал «Скользкий лед».
«В этот раз Мичков сдерживаться не стал и настучал по лицу обидчику, за что получил 12 минут штрафа», — сказано в сообщении. В этом матче «Филадельфия Флайерз» проиграла «Юте» со счетом 2:4
Уточняется, что ранее во время матча с «Бостон Брюинз». Нападающий Чарльз Макэвой также попытался вывести Мичкова из себя. Но тогда пермяк на провокации не поддался.
Матвей Мичков родился в Перми. В девять лет он переехал в Ярославль и поступил в школу «Локомотива». Затем Мичков играл за этот клуб. В 2024 году пермяк подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» на сумму около 4,5 млн долларов. В данный момент Мичков является главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. На счету форварда «Филадельфии Флайерз» 25 очков в 26 матчах.
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