В Екатеринбурге парализовано движение трамваев из-за ДТП. Скрин

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Встреча в Доме архитектора. Екатеринбург, пробка, транспорт, общественный транспорт, час пик, трамвай
Авария случилась на улице 8 Марта (архивное фото) Фото:

В районе Южного Автовокзала Екатеринбурга вечером 10 декабря выстроилась огромная пробка из трамваев из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На улице 8 Марта возле ТЦ „Мегаполис“ произошло ДТП, что привело к затору на трамвайных путях. Автомобилисты тоже встали, но с вагонами все намного хуже. Сколько еще простоят — неизвестно», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В районе Южного Автовокзала Екатеринбурга вечером 10 декабря выстроилась огромная пробка из трамваев из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На улице 8 Марта возле ТЦ „Мегаполис“ произошло ДТП, что привело к затору на трамвайных путях. Автомобилисты тоже встали, но с вагонами все намного хуже. Сколько еще простоят — неизвестно», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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