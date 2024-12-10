Авария случилась на улице 8 Марта (архивное фото)
В районе Южного Автовокзала Екатеринбурга вечером 10 декабря выстроилась огромная пробка из трамваев из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На улице 8 Марта возле ТЦ „Мегаполис“ произошло ДТП, что привело к затору на трамвайных путях. Автомобилисты тоже встали, но с вагонами все намного хуже. Сколько еще простоят — неизвестно», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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