За неполный 2024 год Мухаммад стал самым популярным именем у рожденных в ХМАО мальчиков. Так назвали более трехсот пятидесяти младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.
«Популярные мужские имена в ХМАО: Мухаммад (367), Михаил (276), Артем (225), Александр (218), Роман (189)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. В ноябре рейтинг был аналогичным. Пока что разница между двумя самыми популярными именами у мальчиков составляет 88.
За месяц ситуация не изменилась и с женскими именами: София по-прежнему лидирует. За ней — Анна, Амина, Ева и Мария.
Популярность имени Мухаммад в ХМАО ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что тенденция связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий.
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