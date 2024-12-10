Мухаммад претендует на имя года среди новорожденных в ХМАО. Скрин

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Югорчане назвали 367 сыновей Мухаммадами
Югорчане назвали 367 сыновей Мухаммадами Фото:

За неполный 2024 год Мухаммад стал самым популярным именем у рожденных в ХМАО мальчиков. Так назвали более трехсот пятидесяти младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.

«Популярные мужские имена в ХМАО: Мухаммад (367), Михаил (276), Артем (225), Александр (218), Роман (189)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. В ноябре рейтинг был аналогичным. Пока что разница между двумя самыми популярными именами у мальчиков составляет 88.

За месяц ситуация не изменилась и с женскими именами: София по-прежнему лидирует. За ней — Анна, Амина, Ева и Мария.

Популярность имени Мухаммад в ХМАО ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что тенденция связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий.

Самые популярные имена у новорожденных в ХМАО за неполный 2024 год
Самые популярные имена у новорожденных в ХМАО за неполный 2024 год
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За неполный 2024 год Мухаммад стал самым популярным именем у рожденных в ХМАО мальчиков. Так назвали более трехсот пятидесяти младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС. «Популярные мужские имена в ХМАО: Мухаммад (367), Михаил (276), Артем (225), Александр (218), Роман (189)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. В ноябре рейтинг был аналогичным. Пока что разница между двумя самыми популярными именами у мальчиков составляет 88. За месяц ситуация не изменилась и с женскими именами: София по-прежнему лидирует. За ней — Анна, Амина, Ева и Мария. Популярность имени Мухаммад в ХМАО ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что тенденция связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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