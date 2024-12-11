Shot: бабушка «вскрыла» вену мочалкой

Shot: в Москве бабушка повредила вены мочалкой
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Женщину госпитализировали с кровотечением, пишет Shot
Женщину госпитализировали с кровотечением, пишет Shot Фото:

В Москве бабушка повредила вену мочалкой, когда принимала ванну. Женщину госпитализировали, пишет telegram-канад Shot. 

«В Москве 88-летняя бабушка случайно вскрыла себе вену мочалкой», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина сильно испугалась, заметив кровотечение, но решила не беспокоить семью и сама вызвала скорую помощь.

В результате инцидента женщину госпитализировали с кровотечением. Когда ее сын пришел к ней в гости, он заметил на полу следы крови и сразу же позвонил матери. Пострадавшая в ответ заявила, что ее скоро выпишут, передали в telegram-канале.

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В Москве бабушка повредила вену мочалкой, когда принимала ванну. Женщину госпитализировали, пишет telegram-канад Shot.  «В Москве 88-летняя бабушка случайно вскрыла себе вену мочалкой», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина сильно испугалась, заметив кровотечение, но решила не беспокоить семью и сама вызвала скорую помощь. В результате инцидента женщину госпитализировали с кровотечением. Когда ее сын пришел к ней в гости, он заметил на полу следы крови и сразу же позвонил матери. Пострадавшая в ответ заявила, что ее скоро выпишут, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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