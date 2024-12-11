Shot: бабушка «вскрыла» вену мочалкой

В Москве бабушка повредила вену мочалкой, когда принимала ванну. Женщину госпитализировали, пишет telegram-канад Shot.
«В Москве 88-летняя бабушка случайно вскрыла себе вену мочалкой», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина сильно испугалась, заметив кровотечение, но решила не беспокоить семью и сама вызвала скорую помощь.
В результате инцидента женщину госпитализировали с кровотечением. Когда ее сын пришел к ней в гости, он заметил на полу следы крови и сразу же позвонил матери. Пострадавшая в ответ заявила, что ее скоро выпишут, передали в telegram-канале.
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