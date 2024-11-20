Индонезия готова стать партнером БРИКС

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Индонезия дала положительный ответ на приглашение в БРИКС. Об этом заявил посол страны в РФ.
«Индонезия приглашена стать страной — партнером БРИКС и дает положительный ответ» — сообщили в ТАСС со ссылкой на посла Индонезии в РФ. Ранее, во время саммита в Казани, Индонезия проявляла интерес к вхождению в это объединение, пишет MK.RU.
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