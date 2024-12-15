15 декабря 2024

Экс-губернатор ХМАО Комарова зачистила соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский сенатор Наталья Комарова закрыла комментарии после атаки хейтеров и ограничила доступ к telegram-каналу
Югорский сенатор Наталья Комарова закрыла комментарии после атаки хейтеров и ограничила доступ к telegram-каналу Фото:

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова зачистила соцсети. Доступ к ее telegram-каналу ограничен, но подписчикам контент пока доступен. А на странице сенатора в соцсети «ВКонтакте» теперь закрыты комментарии, обратили внимание журналисты URA.RU.

«Доступ к telegram-каналу Комаровой остался только у подписчиков. При попытке зайти на него других пользователей появляется пометка „канал недоступен“», — отмечает корреспондент агентства.

Также сенатор закрыла комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Хейтеры оставляли нелицеприятные отзывы о ее деятельности на посту главы региона. После беседы с URA.RU Комарова пообещала заняться соцсетями, и теперь, чтобы пообщаться с ней, югорчанам придется писать в личку.

Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Югры забросила соцсети после отставки и ушла в цифровой детокс. На вопрос, планирует ли она вернуться к ведению блогов, Комарова ответила утвердительно, но не назвала сроки.

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Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова зачистила соцсети. Доступ к ее telegram-каналу ограничен, но подписчикам контент пока доступен. А на странице сенатора в соцсети «ВКонтакте» теперь закрыты комментарии, обратили внимание журналисты URA.RU. «Доступ к telegram-каналу Комаровой остался только у подписчиков. При попытке зайти на него других пользователей появляется пометка „канал недоступен“», — отмечает корреспондент агентства. Также сенатор закрыла комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Хейтеры оставляли нелицеприятные отзывы о ее деятельности на посту главы региона. После беседы с URA.RU Комарова пообещала заняться соцсетями, и теперь, чтобы пообщаться с ней, югорчанам придется писать в личку. Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Югры забросила соцсети после отставки и ушла в цифровой детокс. На вопрос, планирует ли она вернуться к ведению блогов, Комарова ответила утвердительно, но не назвала сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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