Экс-губернатор ХМАО Комарова зачистила соцсети

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова зачистила соцсети. Доступ к ее telegram-каналу ограничен, но подписчикам контент пока доступен. А на странице сенатора в соцсети «ВКонтакте» теперь закрыты комментарии, обратили внимание журналисты URA.RU.
«Доступ к telegram-каналу Комаровой остался только у подписчиков. При попытке зайти на него других пользователей появляется пометка „канал недоступен“», — отмечает корреспондент агентства.
Также сенатор закрыла комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Хейтеры оставляли нелицеприятные отзывы о ее деятельности на посту главы региона. После беседы с URA.RU Комарова пообещала заняться соцсетями, и теперь, чтобы пообщаться с ней, югорчанам придется писать в личку.
Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Югры забросила соцсети после отставки и ушла в цифровой детокс. На вопрос, планирует ли она вернуться к ведению блогов, Комарова ответила утвердительно, но не назвала сроки.
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