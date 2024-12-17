Россиян предупредили о резком подорожании двух популярных продуктов

В России ожидается увеличение стоимости сырных закусок на 14% и мясных — на 8% по итогам 2024 года. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Сырные закуски подорожают на 14% к 2023 году, мясные — на 8%», — рассказал эксперт «Газете.Ru». В преддверии Нового года Балынин рекомендует начать закупку сыра уже сейчас, поскольку он обладает длительным сроком хранения. Оптимальным временем для приобретения мясных изделий является период после 27 декабря.
При покупке сырных и мясных закусок предпочтение следует отдавать продукции, упакованной на заводе, отмечает Балынин. Это позволяет проверить дату производства, срок годности и состав изделий. По словам экономиста, сыр и мясные изделия, нарезанные в магазине, могут быть неоднократно переупакованы. Экономист с особым вниманием призвал потребителей внимательно изучать состав покупаемых продуктов, особенно в преддверии новогодних праздников.
Ранее руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф рассказал, что для новогоднего стола можно приготовить десерт из сыра, фруктов и орехов. При подборе продуктов стоит отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, отметил шеф. Эти продукты не только доступнее для покупки в магазинах и выгоднее по цене, но и приносят больше пользы. Кроме того, не следует забывать о травах и специях, передает RT.
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