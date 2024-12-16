Челябинцы перестали покупать коттеджи и земельные участки

В Челябинске после июля 2024 года рухнули продажи частных домов и земельных участков. Горожане также не повышают цен при продаже коттеджей. Об этом 17 декабря сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«На данный момент продаж по коттеджам нет, ждем лимитов. Возможно в Челябинске и проходят одиночные сделки, но факт, что челябинцы не торопятся их покупать, а при продаже не поднимают цены на участки», — сообщила Шатрукова.
Ранее в Челябинске резко упал спрос на первичное и вторичное жилье. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки. Как рассказала резидент гильдии риелторов «Южный Урал», на данный момент банки изменили портрет заемщика, а также применяют другие инструменты и ужесточают выдачу кредитов, поэтому взять ипотеку, тем более льготную, стало значительно сложнее.
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