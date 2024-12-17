17 декабря 2024

В Сургуте риелторы назвали районы с самой дешевой недвижимостью

«Этажи»: самую доступную недвижимость Сургута продают в двух поселках
© Служба новостей «URA.RU»
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Самое доступное жилье по Сургуту продают в поселках Гидростроитель и Дорожный
Самое доступное жилье по Сургуту продают в поселках Гидростроитель и Дорожный Фото:

Самую доступную недвижимость по Сургуту (ХМАО) продают в поселках Гидростроитель и Дорожный. Квадратный метр в конце осени здесь стоил менее 120 тысяч рублей, сообщают риелторы компании «Этажи».

«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в поселке Гидростроитель в ноябре составила 114 230 рублей. В поселке Дорожном ценник находится на уровне 119 451 рублей», — следует из исследования риелторов. Для сравнения, квадрат недвижимости в Центральном районе стоит 124 399 рублей.

Напротив лидером по стоимости жилья на вторичном рынке Сургута стал Северо-Восточный жилой район, где ценник квадратного метра почти 129 тысяч рублей. На втором месте оказался Восточный район со 127,5 тысячами. «На третьем месте Северный жилой район с удельной ценой 124 623 рубля за квадратный метр», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выросла стоимость двухкомнатного жилья. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%.

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Самую доступную недвижимость по Сургуту (ХМАО) продают в поселках Гидростроитель и Дорожный. Квадратный метр в конце осени здесь стоил менее 120 тысяч рублей, сообщают риелторы компании «Этажи». «Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в поселке Гидростроитель в ноябре составила 114 230 рублей. В поселке Дорожном ценник находится на уровне 119 451 рублей», — следует из исследования риелторов. Для сравнения, квадрат недвижимости в Центральном районе стоит 124 399 рублей. Напротив лидером по стоимости жилья на вторичном рынке Сургута стал Северо-Восточный жилой район, где ценник квадратного метра почти 129 тысяч рублей. На втором месте оказался Восточный район со 127,5 тысячами. «На третьем месте Северный жилой район с удельной ценой 124 623 рубля за квадратный метр», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выросла стоимость двухкомнатного жилья. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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