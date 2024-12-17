В Сургуте риелторы назвали районы с самой дешевой недвижимостью

Самую доступную недвижимость по Сургуту (ХМАО) продают в поселках Гидростроитель и Дорожный. Квадратный метр в конце осени здесь стоил менее 120 тысяч рублей, сообщают риелторы компании «Этажи».
«Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в поселке Гидростроитель в ноябре составила 114 230 рублей. В поселке Дорожном ценник находится на уровне 119 451 рублей», — следует из исследования риелторов. Для сравнения, квадрат недвижимости в Центральном районе стоит 124 399 рублей.
Напротив лидером по стоимости жилья на вторичном рынке Сургута стал Северо-Восточный жилой район, где ценник квадратного метра почти 129 тысяч рублей. На втором месте оказался Восточный район со 127,5 тысячами. «На третьем месте Северный жилой район с удельной ценой 124 623 рубля за квадратный метр», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выросла стоимость двухкомнатного жилья. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%.
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