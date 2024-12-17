В Челябинске на Копейском шоссе недалеко от магазина, где торгуют фурнитурой для мебели, предприниматель Алексей Сидоров планирует построить складской комплекс. Площадь под застройку двухэтажного объекта составит 3 273 квадратных метра. Общественные обсуждения на эту тему проходят в городе по 10 февраля 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на строительство здания административно-складского назначения в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности по Копейскому шоссе, 44 в Ленинском районе города. Слушания проходят в Челябинске с 13 декабря 2024 по 10 февраля 2025 года», — сообщается на сайте мэрии.
Земля, на которой планируется возводить складской комплекс, находится в частной собственности. Кадастровая стоимость объекта составляет 2 миллиона 752 тысячи рублей. На участке можно строить помещения под производство.
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