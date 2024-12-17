Группа «Пилот» после отмены двух концертов вновь пытается выступить в Перми

Российская рок-группа «Пилот» анонсировала выступление в Перми. Ранее музыканты дважды отменяли свои концерты в городе, очередная попытка собрать зал запланирована на февраль.
«В 2025 году группа „Пилот“ представляет новую концертную программу „Пересекая магистрали страны“. Музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте».
В марте 2024 года группа «Пилот» отменила пермский концерт «по независящим от организаторов и площадки причинам». Тогда пермяки не раскупили билеты на шоу. В октябре выступление вновь пришлось отменить из-за травмы барабанщика.
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