17 декабря 2024

Группа «Пилот» после отмены двух концертов вновь пытается выступить в Перми

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Илья Черт вновь попытается выступить в Перми
Илья Черт вновь попытается выступить в Перми Фото:

Российская рок-группа «Пилот» анонсировала выступление в Перми. Ранее музыканты дважды отменяли свои концерты в городе, очередная попытка собрать зал запланирована на февраль.

«В 2025 году группа „Пилот“ представляет новую концертную программу „Пересекая магистрали страны“. Музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте».

В марте 2024 года группа «Пилот» отменила пермский концерт «по независящим от организаторов и площадки причинам». Тогда пермяки не раскупили билеты на шоу. В октябре выступление вновь пришлось отменить из-за травмы барабанщика. 

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Российская рок-группа «Пилот» анонсировала выступление в Перми. Ранее музыканты дважды отменяли свои концерты в городе, очередная попытка собрать зал запланирована на февраль. «В 2025 году группа „Пилот“ представляет новую концертную программу „Пересекая магистрали страны“. Музыканты исполнят проверенные концертные боевики и уже давно не звучавшие, но такие любимые, заслушанные до дыр песни», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». В марте 2024 года группа «Пилот» отменила пермский концерт «по независящим от организаторов и площадки причинам». Тогда пермяки не раскупили билеты на шоу. В октябре выступление вновь пришлось отменить из-за травмы барабанщика. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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