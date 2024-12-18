У отелей Санкт-Петербурга возникли проблемы из-за мигрантов и «Госуслуг»

Представители гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемой передачи данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции УМВД. Это случилось из-за технических проблем портала «Госуслуги». Об этом пишут журналисты, ссылаясь на участников рынка.
«Проблема с передачей данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции ГУ МВД обсуждалось на совещании в Невской ратуше. <...> Сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными через „Госуслуги“», — передают авторы «Фонтанки», ссылаясь на отельеров и других представителей гостиничного бизнеса. Отмечается, что в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена.
До весны 2024 года отельеры передавали данные в Министерство внутренних дел через системы «Элпост», «Контур» и «Скала», однако затем начали возникать технические сбои. Ситуация усугубилась, и к 1 октября 2024 года обмен информацией между отельерами и МВД был полностью прекращен. Именно потому представителей соответствующего бизнеса убедили перейти на «Госуслуги».
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