У отелей Санкт-Петербурга возникли проблемы из-за мигрантов и «Госуслуг»

«Фонтанка»: отельеры не могут передавать данные о постояльцах через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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У отельеров проблемы с передачей данных в миграционную службу о постояльцах через «Госуслуги»
У отельеров проблемы с передачей данных в миграционную службу о постояльцах через «Госуслуги» Фото:

Представители гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемой передачи данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции УМВД. Это случилось из-за технических проблем портала «Госуслуги». Об этом пишут журналисты, ссылаясь на участников рынка. 

«Проблема с передачей данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции ГУ МВД обсуждалось на совещании в Невской ратуше. <...> Сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными через „Госуслуги“», — передают авторы «Фонтанки», ссылаясь на отельеров и других представителей гостиничного бизнеса. Отмечается, что в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена.

До весны 2024 года отельеры передавали данные в Министерство внутренних дел через системы «Элпост», «Контур» и «Скала», однако затем начали возникать технические сбои. Ситуация усугубилась, и к 1 октября 2024 года обмен информацией между отельерами и МВД был полностью прекращен. Именно потому представителей соответствующего бизнеса убедили перейти на «Госуслуги». 

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Представители гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемой передачи данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции УМВД. Это случилось из-за технических проблем портала «Госуслуги». Об этом пишут журналисты, ссылаясь на участников рынка.  «Проблема с передачей данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции ГУ МВД обсуждалось на совещании в Невской ратуше. <...> Сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными через „Госуслуги“», — передают авторы «Фонтанки», ссылаясь на отельеров и других представителей гостиничного бизнеса. Отмечается, что в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена. До весны 2024 года отельеры передавали данные в Министерство внутренних дел через системы «Элпост», «Контур» и «Скала», однако затем начали возникать технические сбои. Ситуация усугубилась, и к 1 октября 2024 года обмен информацией между отельерами и МВД был полностью прекращен. Именно потому представителей соответствующего бизнеса убедили перейти на «Госуслуги». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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