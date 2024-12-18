В Пермском крае открылся распределительный центр федеральной торговой сети

Федеральная торговая сеть «Монетка» открыла распределительный центр в Пермском крае. Это шестой центр ритейлера в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Лента».
«Объект будет обслуживать более 500 магазинов в Пермском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Удмуртии. Кроме того, распределительный центр позволит обслуживать новые торговые точки, которые открывает „Монетка“», — сказано в сообщении.
Уточняется, что площадь распределительного центра составляет 24 тысячи квадратных метров. В нем образованы зоны хранения для различных продуктов. По мнению директора торговой сети «Монетка» Ирины Смирновой, новый центр позволит ускорить доставку товаров до магазинов.
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