Пермяк вышел в финал престижной премии, посвященной боям ММА

Организатор боев в пермских ТЦ вышел в финал премии UDAR AWARDS 2024

19 декабря 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Левани Тедеев рассказывает своим подписчикам о смешанных единоборствах и сам организует турниры Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский промоутер, организатор двух бойцовских лиг в Перми и автор подкаста Wolf Media Левани Тедеев вышел в финал престижной премии, посвященной боям ММА. Тедеев стал единственным уральцем, который будет бороться за звание «Журналист года» премии UDAR AWARDS 2024. В беседе c URA.RU Тедеев рассказал, что номинантов на вручение премии выбирали зрители телеканала UDAR («Удар»), а также подписчики сообщества BEST of MMA, посвященного смешанным единоборствам. «Номинантов выбирали зрители телеканала UDAR, а также подписчики сообщества BEST of MMA, в котором состоят больше миллиона человек. За выход в финал боролись около 300 российских блогеров и журналистов, в том числе, представляющие такие известные СМИ, как „Матч ТВ“, Sports24 и другие. Я вошел в число восьми претендентов на вручение престижной премии и стал единственным представителем Урала», — рассказал Тедеев URA.RU. Тедеев также добавил, что для него большая честь оказаться в числе номинантов премии UDAR AWARDS 2024. Сейчас в Перми растет интерес к смешанным единоборствам и организуются различные лиги по ММА, отмечает промоутер. «К примеру, я в Перми создал борцовскую лигу, в которой участвуют дети, а также и бойцовскую лигу, которая проводится в пермских ТЦ. Наша деятельность не осталась не заметной, ведь мы с командой создали эти лиги без спонсоров. Поэтому, оказаться в числе номинантов такой престижной премии, большая честь для меня», — добавил Тедеев. URA.RU писало, что с 2023 года в пермских торговых центрах начали проводить бойцовские турниры. Тедеев и его команда являются организаторами ночной лиги Bat Stage. Также под его руководством начала работу футбольная школа «Динамо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский промоутер, организатор двух бойцовских лиг в Перми и автор подкаста Wolf Media Левани Тедеев вышел в финал престижной премии, посвященной боям ММА. Тедеев стал единственным уральцем, который будет бороться за звание «Журналист года» премии UDAR AWARDS 2024. В беседе c URA.RU Тедеев рассказал, что номинантов на вручение премии выбирали зрители телеканала UDAR («Удар»), а также подписчики сообщества BEST of MMA, посвященного смешанным единоборствам. «Номинантов выбирали зрители телеканала UDAR, а также подписчики сообщества BEST of MMA, в котором состоят больше миллиона человек. За выход в финал боролись около 300 российских блогеров и журналистов, в том числе, представляющие такие известные СМИ, как „Матч ТВ“, Sports24 и другие. Я вошел в число восьми претендентов на вручение престижной премии и стал единственным представителем Урала», — рассказал Тедеев URA.RU. Тедеев также добавил, что для него большая честь оказаться в числе номинантов премии UDAR AWARDS 2024. Сейчас в Перми растет интерес к смешанным единоборствам и организуются различные лиги по ММА, отмечает промоутер. «К примеру, я в Перми создал борцовскую лигу, в которой участвуют дети, а также и бойцовскую лигу, которая проводится в пермских ТЦ. Наша деятельность не осталась не заметной, ведь мы с командой создали эти лиги без спонсоров. Поэтому, оказаться в числе номинантов такой престижной премии, большая честь для меня», — добавил Тедеев. URA.RU писало, что с 2023 года в пермских торговых центрах начали проводить бойцовские турниры. Тедеев и его команда являются организаторами ночной лиги Bat Stage. Также под его руководством начала работу футбольная школа «Динамо».