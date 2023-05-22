Экс-капитан пермского ФК «Амкар» будет воспитывать игроков для академии «Динамо»

В Перми открывается футбольная школа «Динамо» имени Льва Яшина. Главным тренером школы, как ожидается, станет экс-капитан ФК «Амкар» и бывший старший тренер пермского ФК «Звезда» Алексей Попов. Об этом URA.RU рассказал директор школы Левани Тедеев.
«Работа школы будет выстроена по принципу футбольной академии „Динамо“. Основополагающий принцип работы нашей школы — воспитание будущих футболистов через игру, через ее восприятие, а не упор только на технику […]. Скорее всего, школу возглавит Алексей Владиславович [Попова], имеющий тренерскую лицензию УЕФА. Сейчас мы ведем переговоры с ним», — отметил Тедеев.
Ранее в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей академии «Динамо», банка ВТБ и пермских спортивных функционеров. В ходе встречи была достигнута договоренность об открытии школы «Динамо» в Перми. Тедеев добавил, что официальное подписание договора об открытии школы на состоится матче футбольных клубов «Динамо» и «Локомотив», который пройдет 28 мая.
Школа базироваться в Перми на одноименном стадионе (ул. Краснова, 1А). В нее смогут попасть ребята в возрасте до 18 лет. «Точечный» набор воспитанников уже начался, сейчас у всех желающих есть возможность попробовать себя в первом пробном занятии, заключил Тедеев.
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