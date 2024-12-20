Пассажирский автобус попал в ДТП в пригороде Челябинска. Фото, видео

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

Пассажирский автобус №136к (поселок Западный-Челябинск) попал в ДТП 20 декабря днем. Три человека получили травмы, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 20 декабря в 12:10 на нерегулируемом перекрестке в поселке Западный около Челябинска. В результате происшествия два пассажира автобуса „ГАЗ“ и водитель автомобиля Hyundai Solaris получили травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автобусу «ГАЗ», который ехал по главной дороге. Детальная картина ДТП устанавливается, сообщил Константин Савостин, начальник отдела технического надзора региональной Госавтоинспекции.

На автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым 19 декабря произошло ДТП с автобусом, который перевозил 25 детей. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадали пять человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования аварии.

В аварии пострадали два пассажира микроавтобуса
В аварии пострадали два пассажира микроавтобуса

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Пассажирский автобус №136к (поселок Западный-Челябинск) попал в ДТП 20 декабря днем. Три человека получили травмы, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 20 декабря в 12:10 на нерегулируемом перекрестке в поселке Западный около Челябинска. В результате происшествия два пассажира автобуса „ГАЗ“ и водитель автомобиля Hyundai Solaris получили травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автобусу «ГАЗ», который ехал по главной дороге. Детальная картина ДТП устанавливается, сообщил Константин Савостин, начальник отдела технического надзора региональной Госавтоинспекции. На автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым 19 декабря произошло ДТП с автобусом, который перевозил 25 детей. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадали пять человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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