Пассажирский автобус №136к (поселок Западный-Челябинск) попал в ДТП 20 декабря днем. Три человека получили травмы, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло 20 декабря в 12:10 на нерегулируемом перекрестке в поселке Западный около Челябинска. В результате происшествия два пассажира автобуса „ГАЗ“ и водитель автомобиля Hyundai Solaris получили травмы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автобусу «ГАЗ», который ехал по главной дороге. Детальная картина ДТП устанавливается, сообщил Константин Савостин, начальник отдела технического надзора региональной Госавтоинспекции.
На автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым 19 декабря произошло ДТП с автобусом, который перевозил 25 детей. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадали пять человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования аварии.
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