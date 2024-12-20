О ДТП с автобусом, перевозившим детей в Челябинской области, доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования аварии с автобусом в Челябинской области, в которой пострадали дети-спортсмены. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
«Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин получил поручение от главы ведомства доложить о результатах расследования и выявленных обстоятельствах происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым произошла 19 декабря.
Водитель автобуса, в котором находились 25 детей-спортсменов и пять сопровождающих, не справился с управлением и вылетел в кювет. Дети возвращались с соревнований в Снежинск из Миасса. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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