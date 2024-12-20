О ДТП с автобусом, перевозившим детей в Челябинской области, доложат Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин ждет доклад о ДТП (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования аварии с автобусом в Челябинской области, в которой пострадали дети-спортсмены. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин получил поручение от главы ведомства доложить о результатах расследования и выявленных обстоятельствах происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым произошла 19 декабря.

Водитель автобуса, в котором находились 25 детей-спортсменов и пять сопровождающих, не справился с управлением и вылетел в кювет. Дети возвращались с соревнований в Снежинск из Миасса. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования аварии с автобусом в Челябинской области, в которой пострадали дети-спортсмены. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ведомства. «Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин получил поручение от главы ведомства доложить о результатах расследования и выявленных обстоятельствах происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария на 69-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым произошла 19 декабря. Водитель автобуса, в котором находились 25 детей-спортсменов и пять сопровождающих, не справился с управлением и вылетел в кювет. Дети возвращались с соревнований в Снежинск из Миасса. Пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...