Что будет с магнитосферой на Новый год 2025: прогноз геомагнитной активности

Магнитные бури могут испортить настроение даже в самый волшебный праздник. Головные боли, усталость и скачки давления — частые спутники метеозависимых людей в периоды геомагнитных возмущений. Чтобы новогодняя ночь прошла спокойно и ничего не омрачило праздники, важно заранее знать прогноз. Какая будет геомагнитная активность на Новый год 2025 и чего ждать в первые дни января — читайте в материале URA.RU.
Магнитная активность на Новый год 2025: прогноз и ключевые даты
На новогодние праздники 2025 года геомагнитная обстановка будет благоприятной. По предварительным данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, до конца декабря и в ночь на 1 января уровень геомагнитной активности останется в пределах двух-трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере.
- два балла — это низкий уровень геомагнитной активности, который считается нормальным и не оказывает значительного влияния на Землю.
- три балла — также относится к спокойной магнитосфере, и даже метеозависимые люди, как правило, не ощущают дискомфорта.
Таким образом, в новогоднюю ночь 31 декабря на 1 января магнитосфера будет стабильной и не принесет никаких сюрпризов. Это позволит встретить праздник в хорошем самочувствии и настроении.
Когда ждать магнитные бури в январе
По прогнозам, первые геомагнитные вспышки в 2025 году ожидаются 5 и 10 января. В эти дни уровень геомагнитной активности достигнет четырех баллов по 9-балльной шкале. Такой уровень относится к возбужденной магнитосфере и обозначается желтым цветом.
При четырех баллах могут наблюдаться небольшие возмущения в магнитосфере, которые способны повлиять на самочувствие некоторых метеозависимых людей: возможны лёгкая усталость, головная боль или ухудшение сна. Однако для большинства людей этот уровень активности не представляет серьезной угрозы.
После 10 января ситуация стабилизируется. Уже 11 и 12 января уровень геомагнитной активности снизится до трех баллов (зеленый уровень), что соответствует спокойной магнитосфере.
Что будет с магнитосферой до января
До начала января геомагнитная активность будет находиться в пределах двух баллов. Это считается нормой и не вызывает беспокойства. Даже если уровень достигает трех баллов, это все еще спокойное состояние магнитосферы, при котором люди чувствуют себя хорошо. Таким образом, до 5 января беспокоиться о магнитных бурях не стоит — обстановка будет стабильной и благоприятной.
Важно помнить, что прогнозы магнитной активности могут измениться в течение нескольких часов. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы сложно предсказать с высокой точностью на длительный срок. А потому тем, кто подвержен влиянием небесной погоды, всегда нужно следить за актуальными данными.
Как отслеживают магнитные бури и почему прогнозы могут меняться
Полностью предсказать поведение Солнца — задача не из легких. Вспышки и выбросы энергии на его поверхности могут произойти в любой момент, и ученым приходится внимательно следить за этим процессом. Когда заряженные частицы от Солнца достигают Земли, они сталкиваются с ее магнитным полем и вызывают так называемые магнитные бури. Даже если прогнозы показывают спокойную обстановку, внезапная вспышка на Солнце может привести к усилению геомагнитной активности.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, а также международные обсерватории наблюдают за состоянием Солнца в режиме реального времени. Для этого используют спутниковые данные, телескопы и специальные модели, позволяющие спрогнозировать, как солнечные выбросы достигнут Земли и вызовут изменения в магнитном поле планеты.
Ученые советуют регулярно проверять обновленные данные о состоянии магнитосферы, особенно метеозависимым. Это можно делать на официальных сайтах научных организаций или через мобильные приложения, которые в режиме реального времени отображают уровень геомагнитной активности.
Как подготовиться к магнитным бурям
Хотя влияние магнитных бурь на здоровье научно не доказано, метеозависимые люди нередко отмечают ухудшение самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями.
Ранее геронтолог, заслуженный врач РФ, профессор Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU подчеркнул, что повышенная геомагнитная активность может представлять риск для тех, кто страдает гипертонией, а также для людей, перенесших инфаркт или инсульт. Он рекомендовал в такие дни:
- Три раза в день измерять артериальное давление, чтобы своевременно заметить изменения.
- Принимать назначенные препараты строго по схеме, предписанной врачом.
Серебрянский также отметил, что реакция на магнитные бури может зависеть от биоритмов человека. Он условно разделил людей на «жаворонков», «голубей» и «сов». По его словам, «жаворонки» — люди, которые активны в утренние часы, — должны особенно внимательно следить за своим самочувствием за три дня до начала солнечных вспышек, так как именно для них этот период может быть наиболее сложным.
Кроме того, всем метеочувствительным нужно соблюдать следующие рекомендации:
- Соблюдайте режим дня — старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Полноценный сон помогает организму легче справляться со стрессами.
- Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки — в дни магнитных бурь избегайте интенсивных тренировок и старайтесь не перенапрягаться на работе.
- Пейте больше жидкости — чистая вода поможет нормализовать обмен веществ и снизить головные боли.
- Правильно питайтесь — добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, содержащих магний и калий. Такие элементы, которые содержатся в бананах, орехах и шпинате, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживать организм в период повышенной магнитной активности.
- Избегайте кофеина и алкоголя — они могут усилить нагрузку на сердце и ухудшить состояние.
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