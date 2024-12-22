В Польше рассказали, когда начнут сбивать российские ракеты

Министр обороны Польши: российские ракеты будут сбиты при угрозе стране или НАТО
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Российские ракеты не угрожают Польше и странам НАТО, заявил Владислав Косиняк-Камыш
Российские ракеты не угрожают Польше и странам НАТО, заявил Владислав Косиняк-Камыш Фото:

Польша начнет сбивать российские ракеты в том случае, если они будут представлять угрозу республике и странам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории», —заявил Косиняк-Камыш. Об этом пишет украинское издание «Страна». Он отметил, что НАТО не принимало никаких решений о перехвате Польшей российских ракет, когда те заходили в воздушное пространство Украины. 

Ранее сообщалось о том, что в связи с ударами по территории Украины с использованием, по утверждениям Варшавы, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, Польша подняла в небо свою военную авиацию. В соответствии с оперативной необходимостью командование польскими ВС задействовало все доступные силы и средства из-за якобы активности РФ.

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Польша начнет сбивать российские ракеты в том случае, если они будут представлять угрозу республике и странам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории», —заявил Косиняк-Камыш. Об этом пишет украинское издание «Страна». Он отметил, что НАТО не принимало никаких решений о перехвате Польшей российских ракет, когда те заходили в воздушное пространство Украины.  Ранее сообщалось о том, что в связи с ударами по территории Украины с использованием, по утверждениям Варшавы, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, Польша подняла в небо свою военную авиацию. В соответствии с оперативной необходимостью командование польскими ВС задействовало все доступные силы и средства из-за якобы активности РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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