В Польше рассказали, когда начнут сбивать российские ракеты

Польша начнет сбивать российские ракеты в том случае, если они будут представлять угрозу республике и странам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории», —заявил Косиняк-Камыш. Об этом пишет украинское издание «Страна». Он отметил, что НАТО не принимало никаких решений о перехвате Польшей российских ракет, когда те заходили в воздушное пространство Украины.
Ранее сообщалось о том, что в связи с ударами по территории Украины с использованием, по утверждениям Варшавы, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, Польша подняла в небо свою военную авиацию. В соответствии с оперативной необходимостью командование польскими ВС задействовало все доступные силы и средства из-за якобы активности РФ.
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