Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Украины

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Оперативное командование ВС Польши утверждает, что из-за активности РФ в воздух поднята авиация
Оперативное командование ВС Польши утверждает, что из-за активности РФ в воздух поднята авиация Фото:

В связи с ударами по территории Украины с использованием, по утверждениям Варшавы, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, Польша подняла в небо свою военную авиацию. В соответствии с оперативной необходимостью командование польскими ВС задействовало все доступные силы и средства из-за якобы активности РФ.

«Внимание, в связи с очередными ударами с применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов на объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — сообщило Оперативное командование Польши. Это заявление было опубликовано на официальной странице в соцсети Х.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, находящихся в непосредственной близости от обстреливаемых территорий. Оперативное командование Польши продолжает контролировать ситуацию, поддерживая высокий уровень готовности к любым новым угрозам.

В пятницу, 13 ноября, в 14 регионах Украины звучит воздушная тревога. В ряде городов слышны взрывы. Сообщается о летящих по Украине ракетах. Куда приходятся удары — в материале URA.RU.

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В связи с ударами по территории Украины с использованием, по утверждениям Варшавы, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, Польша подняла в небо свою военную авиацию. В соответствии с оперативной необходимостью командование польскими ВС задействовало все доступные силы и средства из-за якобы активности РФ. «Внимание, в связи с очередными ударами с применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов на объекты, расположенные, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — сообщило Оперативное командование Польши. Это заявление было опубликовано на официальной странице в соцсети Х. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, находящихся в непосредственной близости от обстреливаемых территорий. Оперативное командование Польши продолжает контролировать ситуацию, поддерживая высокий уровень готовности к любым новым угрозам. В пятницу, 13 ноября, в 14 регионах Украины звучит воздушная тревога. В ряде городов слышны взрывы. Сообщается о летящих по Украине ракетах. Куда приходятся удары — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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