Володин анонсировал проект, защищающий россиян от мошенников

В начале нового года в России будет рассмотрен законопроект, целью которого станет защита граждан от мошенников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций», — написал Володин. Пост опубликован в его официальном telegram-канале.
Ранее Lenta.Ru писала о задержании пенсионерки во Владимирской области по подозрению в поджоге здания отдела полиции. По словам женщины, она действовала по указанию мошенников, с которыми долго общалась по телефону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.