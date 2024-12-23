Володин анонсировал проект, защищающий россиян от мошенников

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В Госдуме рассмотрят новый проект для защиты граждан в интернете
В Госдуме рассмотрят новый проект для защиты граждан в интернете Фото:

В начале нового года в России будет рассмотрен законопроект, целью которого станет защита граждан от мошенников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций», — написал Володин. Пост опубликован в его официальном telegram-канале.

Ранее Lenta.Ru писала о задержании пенсионерки во Владимирской области по подозрению в поджоге здания отдела полиции. По словам женщины, она действовала по указанию мошенников, с которыми долго общалась по телефону.

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В начале нового года в России будет рассмотрен законопроект, целью которого станет защита граждан от мошенников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  «В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций», — написал Володин. Пост опубликован в его официальном telegram-канале. Ранее Lenta.Ru писала о задержании пенсионерки во Владимирской области по подозрению в поджоге здания отдела полиции. По словам женщины, она действовала по указанию мошенников, с которыми долго общалась по телефону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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