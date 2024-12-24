Пермяков предупредили об опасной красной икре, изготовленной заводом-призраком

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Клипарт. Пермь, продукты, икра, деликатес, банка
опасная икра может продаваться в Перми и крае Фото:

Опасная красная икра может находиться на прилавках пермских магазинов. об этом предупреждают в управлении краевого Роспотребнадзора.

«По информации, поступившей из Сахалинской области, на прилавках может находиться икра, произведенная ООО „Персей“ (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42). По данному адресу нет производства, это предприятие-призрак, а икра этого завода может быть опасной для здоровья», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Подобные предупреждения озвучены в разных регионах страны. Об опасной икре сообщили в Московской, Оренбургской и других областях. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми рухнули цены на икру.

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Опасная красная икра может находиться на прилавках пермских магазинов. об этом предупреждают в управлении краевого Роспотребнадзора. «По информации, поступившей из Сахалинской области, на прилавках может находиться икра, произведенная ООО „Персей“ (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42). По данному адресу нет производства, это предприятие-призрак, а икра этого завода может быть опасной для здоровья», — сообщили в Роспотребнадзоре. Подобные предупреждения озвучены в разных регионах страны. Об опасной икре сообщили в Московской, Оренбургской и других областях. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми рухнули цены на икру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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