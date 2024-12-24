Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство кампуса Горного университета

На строительство кампуса потратят миллиарды (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Екатеринбурга намерены построить кампус Уральского государственного горного университета. Для этого мэр Алексей Орлов поддерживает связь с руководством вуза. Об этом он рассказал на встрече с редакторами СМИ.

«Мы [с ректором УГГУ Глебом Батраком] договорились встретиться после новогодних праздников, потому что идея строительства кампуса Горного университета — есть. Она никуда не делась», — сказал Орлов.

Последний раз стройку кампуса обсуждали в ноябре 2022-го. Согласно заявке университета на сайте системы «Прокампус», на работы планировали потратить 6,15 млрд рублей, а в соответствии с финансово-экономической моделью — 7,53 млрд рублей. Площадь территории составит 2,5 гектара.