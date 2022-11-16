Строительство кампуса «Горного университета» в Екатеринбурге обойдется в 6 млрд рублей

На строительство кампуса Уральского государственного горного университета планируют потратить 6,15 млрд рублей. Его общая площадь составит 2,5 га, следует из заявки университета на сайте системы «Прокампус» — официального ресурса Министерства науки и высшего образования РФ.
«Межвузовский кампус „Уральский государственный горный университет“ и „Технический университет УГМК“. Площадь объектов: 55,15 тысяч квадратных метров, площадь территории: 2,5 га, мест проживания: 2500», — говорится в заявке.
Стоимость проекта оценивается в 6,15 млрд рублей, а в соответствии с финансово-экономической моделью — 7,53 млрд. Самую большую площадь на территории кампуса займут общежития (38,3 тысячи квадратных метра), также здесь появятся многофункциональный спортивный центр на четыре тысячи квадратных метров, технопарк (7,3 тыс. кв. метров), гостиница для приглашенных профессоров (1,4 тыс. кв. метров) и коммерческие помещения (3,9 тыс. кв. метров).
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу вуза, чтобы узнать сроки строительства кампуса и другие подробности. Ответ ожидается.
Проект кампуса Горного университета
Фото: прокампус.рф
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На строительство кампуса Уральского государственного горного университета планируют потратить 6,15 млрд рублей. Его общая площадь составит 2,5 га, следует из заявки университета на сайте системы «Прокампус» — официального ресурса Министерства науки и высшего образования РФ. «Межвузовский кампус „Уральский государственный горный университет“ и „Технический университет УГМК“. Площадь объектов: 55,15 тысяч квадратных метров, площадь территории: 2,5 га, мест проживания: 2500», — говорится в заявке. Стоимость проекта оценивается в 6,15 млрд рублей, а в соответствии с финансово-экономической моделью — 7,53 млрд. Самую большую площадь на территории кампуса займут общежития (38,3 тысячи квадратных метра), также здесь появятся многофункциональный спортивный центр на четыре тысячи квадратных метров, технопарк (7,3 тыс. кв. метров), гостиница для приглашенных профессоров (1,4 тыс. кв. метров) и коммерческие помещения (3,9 тыс. кв. метров). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу вуза, чтобы узнать сроки строительства кампуса и другие подробности. Ответ ожидается.