В Свердловской области нашли два трупа в сгоревшем доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожар тушили 12 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В поселке Старопышминск (Свердловская область) вечером 25 декабря загорелся жилой дом, во время тушения пожарные нашли два трупа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены двое погибших. Причиной пожара было установлено неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течение часа», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Его тушили 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Старопышминск (Свердловская область) вечером 25 декабря загорелся жилой дом, во время тушения пожарные нашли два трупа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены двое погибших. Причиной пожара было установлено неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течение часа», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Его тушили 12 спасателей и три единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...