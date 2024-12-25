В поселке Старопышминск (Свердловская область) вечером 25 декабря загорелся жилой дом, во время тушения пожарные нашли два трупа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены двое погибших. Причиной пожара было установлено неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течение часа», — рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Его тушили 12 спасателей и три единицы спецтехники.
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